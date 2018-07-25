هبوط أرباح "إسمنت الجنوبية" 62% بالربع الثاني

هبطت أرباح #إسمنت_الجنوبية 62% في الربع الثاني إلى 36 مليون ريال مقارنة بـ95 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

في حين انخفضت أرباح "إسمنت الجنوبية" بنسبة 31% إلى 138 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2018، مقارنة بـ200 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع السابق إلى تدني الطلب وكذلك توافق شهر رمضان وإجازة العيد مع فترة الربع الحالي على الرغم من انخفاض تكلفة المبيعات.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي 178 مليون ريال مقابل 243 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك (بانخفاض) قدرة 26.75%.