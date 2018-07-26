ارتفاع أرباح "المواساة" الفصلية 15% لـ87.9 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة #المواساة_للخدمات_الطبية " #المواساة" إلى 87.9 مليون ريال، في الربع الثاني من 2018، مقابل 76.3 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، بنمو 15.2%، ومقابل 106 مليون ريال، في الربع السابق بتراجع 17.08%.

وقالت المواساة إن ارتفاع الأرباح يعود لزيادة الإيرادات المتحققة نتيجة استمرار نمو إيرادات فرع الشركة في الرياض والتوسع في تشغيل عيادات التخصصات الفرعية، واستمرار الكفاءة في تشغيل الأصول المتاحة والتطوير المستمر للأنظمة الطبية العاملة في خدمة المراجعين فضلاً عن تحسين بعض الشروط التعاقدية مع عملاء الشركة.

وبلغت قيمة الأرباح خلال النصف الأول من 2018، نحو 193.9 مليون ريال، مقابل 161.5 مليون ريال، في النصف الأول من 2017، بنمو 20.06%.