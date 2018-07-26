ارتفاع أرباح "معادن" الفصلية 45% إلى 517 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة التعدين العربية السعودية "معادن" الفصلية بـ45% إلى 517 مليون ريال. وجاءت #الأرباح الصافية للشركة دون توقعات المحللين للربع الثاني من العام الجاري لتبلغ 517 مليونا و700 ألف ريال وهو ما يشكل زيادة بـ45% بالمقارنة مع الفصل المماثل من العام الماضي.

يشار إلى أن متوسط توقعات المحللين كان عند 556 مليون ريال.

وعزت #معادن الارتفاع في الأرباح إلى #زيادة_المبيعات بمعدل 14% والناتجة عن زيادة كميات مبيعات الذهب، والألومينا، وأسمدة فوسفات الأمونيوم، بالإضافة إلى زيادة متوسط الأسعار المحققة للألومنيوم بمعدل 16%، وأسمدة فوسفات الأمونيوم بمعدل 14%

أما بنهاية النصف الأول من هذه السنة، فقد نمت أرباح معادن بـ83% إلى 1.150 مليار ريال.