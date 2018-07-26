ارتفاع أرباح "STC" الفصلية بـ3.7% لـ2.4 مليار ريال

ارتفعت أرباح #الاتصالات_السعودية إلى 5 مليارات ريال بنهاية النصف الأول من 2018 بنسبة 2.88%، مقارنة بـ4.8 مليار ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

وعن الأرباح الفصلية، نمت أرباح " #STC " بنسبة 3.74% إلى 2.44 مليار ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ2.35 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

ويعود سبب ارتفاع صافي الربح خلال الربع الثاني من العام 2018 بمبلغ 88 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بشكل رئيسي إلى الأسباب التالية:

1- ارتفاع في الإيرادات بمبلغ 141 مليون ريال والذي قابله انخفاض بتكلفة الخدمات بمبلغ 60 مليون ريال، ما أدى إلى ارتفاع إجمالي الدخل بمبلغ 201 مليون ريال.

2- انخفاض المصاريف التشغيلية بمبلغ 116 مليون ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود لانخفاض المصاريف البيعية والتسويقية بمبلغ 160 مليون ريال، والذي قابله ارتفاع في الاستهلاك والإطفاء بمبلغ 51 مليون ريال.

3- تسجيل خسائر مصروفات وإيرادات أخرى، صافي بمبلغ 192 مليون ريال مقارنة بمكاسب قدرها 6 ملايين ريال، والسبب بشكل رئيسي يعود إلى التالي:

-ارتفاع تكاليف التمويل بمبلغ 11 مليون ريال والذي قابله انخفاض في إيرادات التمويل بمبلغ 18 مليون ريال.

-تسجيل إيرادات (مصاريف) أخرى، صافي بمبلغ 17 مليون ريال مقابل 27 مليون ريال.

-تسجيل مبلغ 15 مليون ريال مكاسب استثمارات في شركات زميلة ومشاريع مشتركة، صافي مقارنة بمكاسب قدرها 93 مليون ريال.

-تسجيل مكاسب/ (خسائر) أخرى صافي بمبلغ 108 ملايين ريال مقابل مكاسب 26 مليون ريال.

4- ارتفاع مخصص الزكاة والضرائب بمبلغ 16 مليون ريال.

وفي سياق متصل، أقر مجلس إدارة شركة "الاتصالات السعودية" اليوم، توزيع أرباح نقدية بنسبة 10% وبواقع ريال واحد للسهم على المساهمين عن الربع الثاني من 2018 وبإجمالي مبلغ موزع 2,000 مليون ريال.