تراجع أرباح "زهرة الواحة" الفصلية 54% لـ7.8 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة #زهرة_الواحة للتجارة، والتي تعمل في إنتاج العبوات البلاستيكية البريفورم 54% إلى 7.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الحالي، فيما تراجعت أرباح #الشركة إلى 12.1 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2018 بنسبة قدرها 59%، مقارنة بأرباح 29.3 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الفترة الحالية مقارنة مع الفترة المماثلة من العام السابق بسبب ارتفاع تكلفة المبيعات، خاصة خلال الربع الأول من العام الحالي مع ارتفاع أسعار المواد الخام خلال الفترة الحالية مقارنة بأسعار المواد الخام خلال الفترة المماثلة من العام السابق. وارتفاع تكلفة ورسوم العمالة خلال الفترة الحالية مقارنة بتكلفة ورسوم العمالة خلال الفترة المماثلة من العام السابق، إضافة لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بسبب ارتفاع الأجور الإدارية ومصاريف الأتعاب المهنية والرسوم والاشتراكات ومخصص الديون المشكوك في تحصيلها وارتفاع الزكاة عن الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.

وقالت الشركة إن إجمالي حقوق المساهمين كما في 30 يونيو 2018 بلغ 171.35 مليون ريال.