خسائر الزامل الصناعية 39.7 مليون ريال بالربع الثاني

منيت شركة #الزامل_للاستثمار_الصناعي "الزامل الصناعية"، بخسائر قوية في الربع الثاني من 2018، بلغت قيمتها 39.76 مليون ريال، مقابل أرباح 36.45 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017، وأرباح في الربع السابق 15.56 مليون ريال.

وأرجعت #الزامل_الصناعية خسائر الربع الثاني لانخفاض هامش الربح الإجمالي في قطاعي التكييف والحديد والتي نتجت عن انخفاض الإيرادات المحلية وللزيادة في تكاليف المدخلات، بالإضافة إلى الضغط المتزايد على أسعار البيع بسبب المنافسة الحادة، بالإضافة لارتفاع تكاليف التمويل وتسجيل خسائر من العمليات المتوقفة وكذلك لانخفاض الإيرادات الأخرى وحصة في نتائج شركات زميلة.

وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية في الربع الثاني 7 ملايين ريال، مقابل أرباح 65.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2017.

وتكبدت الشركة خسائر في النصف الأول من 2018، بلغت قيمتها 24.2 مليون ريال، مقابل أرباح في النصف الأول من 2017، بلغت قيمتها 78.2 مليون ريال.