مرابحة بـ200 مليون ريال لـ"المستشفى السعودي الألماني"

أعلنت شركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية ( #المستشفى_السعودي_الألماني) توقيع اتفاقية تمويل إسلامي ( #مرابحة) مع مجموعة سامبا المالية بقيمة 200 مليون ريال.

وبحسب بيان نشر على موقع #سوق_السعودية، فإن مدة المرابحة ستكون حتى 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة إن الغرض من القرض تمويل بناء سكن الموظفين في مشروع مستشفى السعودي الألماني بالدمام، إضافة إلى سكن الموظفين في مشروع مستشفى السعودي الألماني بمكة المكرمة.

وسيتم سداد القرض على 14 قسط نصف سنوي، وستكون الدفعة الأولى في يونيو 2021، فيما سيتم سداد الأخيرة في ديسمبر 2027.