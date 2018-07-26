نمو أرباح "إكسترا" 5% لـ46 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفعت أرباح الشركة المتحدة للإلكترونيات " #إكسترا " بسنبة 5% إلى 45.6 مليون ريال بالربع الثاني مقارنة بـ43.4 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

في حين ارتفعت أرباح "إكسترا" بنسبة 19.1% إلى 67.2 مليون ريال في النصف ألأول من العام، مقارنة بـ56.4 مليون ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب زيادة صافي الربح إلى ارتفاع مجمل الربح نتيجة زيادة هامش الربح على بعض المنتجات والخدمات.

وبلغت المبيعات للربع الحالي 1,015 مليون ريال مقابل 1,014 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق وذلك بارتفاع قدره 0.1 % .