نمو أرباح "توتال" الفصلية 44% إلى 3.6 مليار دولار

حققت شركة النفط والغاز الفرنسية العملاقة #توتال نتائج أفضل من المتوقع للربع الثاني من العام بفضل مستوى قياسي جديد لإنتاج #النفط وارتفاع #أسعار_الخام الأمر الذي مكنها من رفع مستوى أهدافها للإنتاج والوفورات في 2018.

وقالت المجموعة الفرنسية إن صافي الربح المعدل صعد 44% في الربع الثاني ليصل إلى 3.6 مليار دولار، بينما توقع المحللون 3.4 مليار دولار.

وزاد إنتاج النفط 8.7% إلى 2.717 مليون برميل من المكافئ النفطي يوميا، وهو أعلى مستوى على الإطلاق لربع سنة، وذلك بفضل الإتمام المبكر لصفقة ميرسك أويل وبدء تشغيل عدة مشاريع مثل يامال للغاز الطبيعي المسال في روسيا وموهو نورد في الكونغو.

ورفعت توتال أيضا هدفها لنمو إنتاج النفط إلى 7% في 2018 من 6% سابقا، متوقعة دفعة قوية من بدء تشغيل مشاريع في أنغولا ونيجيريا وأستراليا.

وقالت الشركة إن وفورات التكلفة تتجه لتجاوز هدف الأربعة مليارات دولار لتبلغ 4.2 مليار دولار على مدى 2014 إلى 2018.