16 مليار دولار تبخرت من ثروة مؤسس فيسبوك في ثوان معدودة

لا يبدو الرئيس التنفيذي لموقع التواصل الاجتماعي الأكثر شهرة "فيسبوك" مارك زوكربرغ في أحسن أحواله هذا العام، إذ أن "هزات" متتالية تلاحق مسيرة هذه الشركة راسمةً علامات تعجب حول المستقبل المنتظر لـ"فيسبوك".

وما صدور نتائج الربع الثاني للشركة يوم أمس، والتي جاءت "مخيبة" لتوقعات المحللين، إلا نتيجة طبيعية للمسلسل الفضائحي الذي لاحق الشركة في الفترة الأخيرة على صعيد عدم حماية سرية المستخدمين ومعلوماتهم الشخصية إن كان على صعيد التسريب "غير المشروع" لبيانات 87 مليون مستخدم لصالح كمبردج أناليتيكا، مروراً بعقد شراكات لتبادل بيانات مستخدميها مع ما لا يقل عن 60 شركة من صانعي الأجهزة.

وعلى ما يبدو فإن الضربة يوم أمس جاء وقعها ثقيلاً على "زوكربرغ"، الذي خسر 16 مليار دولار أي خمس ثروته الشخصية في ثوانٍ معدودة، بعد التراجع الحاد لسهم فيسبوك بعد الإغلاق إثر صدور أرقام الإيرادات والمستخدمين.

وعلى إثر صدور النتائج، هوت أسهم "فيسبوك" بقوة بنسبة تصل إلى 20%، بعد أن صرح الرئيس المالي للشركة بأنه من المتوقع تراجع وتيرة نمو الإيرادات في الفصلين المقبلين.

وبالنظر إلى سقف السوق عند الإغلاق يوم الأربعاء، فإن فيسبوك قد خسرت أكثر من 123 مليار دولار من قيمتها السوقية.

بتعبير آخر، فإن أقل ما يمكن قوله إن "فيسبوك" قد صدمت مستثمريها الذين خسروا ربع استثماراتهم!

صحيحٌ أن الأرباح الصافية لشركة "فيسبوك" قد نمت بنسبة 31% ليصل إلى 5.10 مليار دولار في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو الماضي، مقابل 3.89 مليار دولار في الفترة المقارنة من 2017.

وبلغ نصيب السهم من الأرباح 1.74 دولار في الربع الثاني من العام الجاري، مقارنة بـ1.32 دولار في نفس الفترة من العام الماضي، ومقابل توقعات كانت تشير إلى 1.72 دولار.

لكن على الرغم من أن الأرباح الصافية جاءت أفضل بقليل من التوقعات، إلا أن الإيرادات وعدد المستخدمين جاءا أقل من المتوقع متأثرة بفضيحة Cambridge Analytica وصدور قانون حماية البيانات الشخصية في أوروبا.

حيث نمت إيرادات "فيسبوك" بنسبة 42% لتصل إلى 13.23 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي. بينما كانت توقعات المحللين تشير إلى وصول الإيرادات إلى 13.36 مليار دولار. وهذه المرة الأولى منذ الربع الأول من 2015 تأتي فيها إيرادات فيسبوك دون التوقعات.

أمّا عدد مستخدمي فيسبوك فقد نما بـ11% في يونيو الماضي مقارنة مع الفترة المماثلة من العام الماضي ليبلغ مليارا و470 مليون مستخدم.

وقفز إجمالي التكاليف والمصروفات إلى 7.36 مليار دولار في الربع الثاني من 2018، مقابل 4.92 مليار دولار في الفترة المقارنة.

وذكرت "فيسبوك" أن إيرادات الإعلانات عبر الجوال مثلت 91% من إجمالي عوائد الإعلانات في الفترة سالفة الذكر، مقابل 87% في الثلاثة أشهر المنتهية في يونيو 2017.