"إسمنت حائل" تتكبد خسائر بـ18 مليون ريال بالربع الثاني

تكبدت شركة " #إسمنت_حائل " خسائر بـ13.8 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2018، مقارنة بأرباح 10.9 مليون ريال تم تحقيقها خلال نفس الفترة من عام 2017.

بينما تكبدت الشركة خسائر بـ17.9 مليون ريال بالربع الثاني مقارنة بأرباح 2.6 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض الأسعار وانخفاض الطلب والمنافسة الشديدة، إضافة إلى تكاليف الصيانة السنوية بالمصنع.

وبلغ إجمالي الدخل خلال الربع الحالي 41,265,900 ريال مقابل 32,164,326 ريالا للربع المماثل من العام السابق، وذلك بزيادة قدرها 28.30%، ومقابل 48,732,7212 ريالا خلال الربع السابق بانخفاض قدره 15.32%.