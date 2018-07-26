أسمنت اليمامة تسجل خسائر فصلية 36.2 مليون ريال

تكبدت شركة #أسمنت_اليمامة خسائر في الربع الثاني من 2018، بلغت قيمتها 36.25 مليون ريال، مقابل أرباح 12.17 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، وأرباح في الربع السابق 23.8 مليون ريال.

ومنيت الشركة بخسائر تشغيلية 29.6 مليون ريال، مقابل أرباح 15.24 مليون ريال، في الربع الثاني من 2018.

وقالت شركة أسمنت اليمامة إن الخسائر ترجع لعدة أسباب من بينها:

1 -انخفاض كمية وقيمة المبيعات للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة لانخفاض الطلب في السوق المحلي والانخفاض الحاد في الأسعار نتيجة المنافسة الشديدة.

2 -انخفاض الإيرادات الأخرى للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق بمبلغ 1.7 مليون ريال.

3-زيادة مخصص الزكاة الشرعية للربع الحلي بمبلغ 1.9مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ومنيت أسمنت اليمامة بخسائر 12.4 مليون ريال، في الستة أشهر الأولى من 2018، مقابل أرباح 62.99 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2017.