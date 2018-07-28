شيفرون تسجل 3.4 مليار دولار أرباحاً للربع الثاني

حققت #شيفرون الأميركية المتخصصة في إنتاج #النفط و #الغاز الطبيعي أرباحا فصلية أقل من المتوقعة بينما أطلق مسؤولون تنفيذيون برنامجا لإعادة شراء أسهم بقيمة ثلاثة مليارات دولار طال انتظاره.

وهبطت أسهم الشركة 2.4 بالمئة إلى 121 دولارا للسهم في تعاملات ما قبل فتح السوق.

وحققت الشركة صافي ربح في الربع الثاني بلغ 3.41 مليار دولار، أو ما يعادل 1.78 دولار للسهم، مقارنة مع 1.45 مليار دولار تعادل 77 سنتا للسهم في الربع المقابل من العام الماضي.

وكان محللون يتوقعون أن يبلغ الربح 2.09 دولار للسهم وفقا لتومسون رويترز آي/بي/إي/إس.

وارتفعت نفقات #شيفرون بنحو 15 بالمئة خلال الربع إلى 37.33 مليار دولار.

وارتفع الإنتاج بنحو اثنين بالمئة إلى 2.83 مليون برميل من المكافئ #النفطي يوميا.