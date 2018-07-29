هبوط أرباح "السعودية للكهرباء" 91% بالنصف الأول

انخفضت أرباح شركة #السعودية_للكهرباء بنسبة 17.25% إلى 1.8 مليار ريال بالربع الثاني مقارنة بـ2.2 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

أمأ خلال النصف الأول من العام، فقد هبطت أرباح "السعودية للكهرباء" بنسبة 91% إلى 633 مليون ريال مقارنة بـ7.1 مليار ريال بالفترة المماثلة من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب الانخفاض في صافي الربح للربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى تأثر الإيرادات التشغيلية بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي رقم 15 الذي أدى إلى انخفاض إيرادات تعريفة توصيل الخدمة الكهربائية للربع الحالي بمبلغ 335 مليون ريال، وكذلك ارتفاع مصاريف استهلاكات الأصول الثابتة والطاقة المشتراة من المنتجين المستقلين على الرغم من انخفاض مصاريف التشغيل والصيانة والمصاريف العمومية والإدارية.

وبلغت الإيرادات خلال الفترة الحالية 28.9 مليار ريال، مقابل 22.2 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 30%.