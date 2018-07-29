أرباح "سابك" تقفز لـ6.7 مليار ريال.. متجاوزة التوقعات

ارتفعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الأساسية #سابك إلى 12.2 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2018 بنسبة 36%، مقارنة بـ8.9 مليار ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما في الربع الثاني، فقد قفزت أرباح "سابك" الفصلية بنسبة 80.5% إلى 6.7 مليار ريال مقارنة بـ3.7 مليار ريال بالربع المماثل من العام الماضي. وأتت النتائج أعلى من متوسط توقعات المحللين والبالغ 5.6 مليار ريال.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات وزيادة الكميات المبيعة.

علماً أن النصف الأول شهد قيام سابك بمبادرة استراتيجية لإعادة الهيكلة بلغ أثرها المالي على إجمالي تكاليف الربع الأول 1.1 مليار ريال سعودي.

وبلغ إجمالي المبيعات خلال الربع الحالي 43.28 مليار ريال مقابل 34.44 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 26% ومقابل 41.86 للربع السابق من العام الحالي، وذلك بارتفاع قدره 3%.

في حين بلغ إجمالي المبيعات خلال الفترة الحالية 85.15 مليار ريال مقابل 70.76 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 20%.