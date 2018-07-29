ارتفاع أرباح "إعمار مولز" 15% لـ 554 مليون درهم

أعلنت شركة #إعمار_مولز الإماراتية تسجيلها أرباحاً صافية عن فترة الربع الثاني من عام 2018 بقيمة 554 مليون درهم، بزيادة 15% عن المتحقق بنفس الفترة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان صحافي نشر على موقع #سوق_دبي_المالي إن إيراداتها للربع الثاني وصلت إلى 1.065 مليار درهم مرتفعة بنسبة 35% مقارنة بالربع الثاني من عام 2017.

ونما صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العالم الحالي 8% إلى 1.102 مليار درهم مقارنةً بصافي أرباح النصف الأول من عام 2017 والبالغ 1.021 مليار درهم.

أما بالنسبة للإيرادات الإجمالية فقد بلغت إيرادات "إعمار مولز" بالنصف الأول من العام الحالي 2.103 مليار درهم، لتشكل نموا بنسبة 29% مقارنةً بإيرادات النصف الأول من عام 2017.