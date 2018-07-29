ارتفاع أرباح "بتروكيم" لـ288 مليون ريال بالربع الثاني

ارتفعت أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات " #بتروكيم "، إلى 622 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2018 بنسبة 107.2%، مقارنة بـ300.2 مليون ريال في الفترة المماثلة من العام الماضي.

بينما نمت أرباح "بتروكيم" بالربع الثاني بنسبة 117.6% إلى 288 مليون ريال، مقارنة بـ132 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع متوسط أسعار منتجات الشركة التابعة (الشركة السعودية للبوليمرات)، وإلى ارتفاع الكميات المبيعة، حيث تأثرت المبيعات في الربع المماثل من العام السابق إلى التوقف المؤقت وغير المجدول لمشروع بتروكيم (الشركة السعودية للبوليمرات)، وأيضا بسبب الانخفاض في المصاريف العمومية والإدارية على الرغم من ارتفاع تكاليف التمويل ومصاريف البيع والتوزيع.

وبلغ إجمالي المبيعات/ الإيرادات خلال الربع الحالي 2,239 مليون ريال مقابل 1,754 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بارتفاع قدره 27.6%. ومقابل 2,210 مليون ريال للربع السابق، وذلك بارتفاع قدره 1.3%.