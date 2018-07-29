تراجع أرباح "الإسمنت السعودية" بـ38% لـ58 مليون ريال

انخفضت أرباح #الإسمنت_السعودية إلى 200.3 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2018 بنسبة 23%، مقارنة بـ258.6 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

في حين تراجعت أرباح "الإسمنت السعودية" بنسبة 38.2% إلى 58 مليون ريال بالربع الثاني، مقارنة بـ93.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب انخفاض الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض المبيعات، إضافة إلى ارتفاع مصاريف البيع والتسويق، ارتفاع مصاريف التمويل الإسلامي، وانخفاض حصة الشركة في صافي نتائج شركات زميلة.

وبلغت المبيعات خلال الربع الحالي 245.8 مليون ريال، مقابل 269.5 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 8.8%، كما بلغت المبيعات خلال الفترة الحالية 576.2 مليون ريال، مقابل 615.8 مليون ريال للفترة المماثلة من العام السابق، وذلك بانخفاض قدره 6.4%.