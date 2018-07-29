قفزة بـ359% في أرباح "المجموعة السعودية" بالربع الثاني

ارتفعت أرباح شركة #المجموعة_السعودية_للاستثمار الصناعية، إلى 520 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2018 بنسبة 37% مقارنة بـ380 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

بينما قفزت أرباح "المجموعة السعودية" بنسبة 358.5% بالربع الثاني إلى 321 مليون ريال مقارنة بـ70 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى:



1- ارتفاع حصة المجموعة في أرباح المشاريع المدارة بصورة مشتركة (SCP، JCP) للربع الحالي، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي تخلله أعمال صيانة دورية مجدولة لمشروع SCP.

2- ارتفاع حصة المجموعة في أرباح الشركة الوطنية للبتروكيماويات ( #بتروكيم ) لتبلغ للربع الحالي 136 مليون ريال مقابل 66 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق.

- يعود سبب ارتفاع إجمالي الربح إلى ارتفاع إجمالي ربح الشركة الوطنية للبتروكيماويات (بتروكيم).