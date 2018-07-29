هل تصبح "أمازون" أول شركة تتخطى حاجز الترليون دولار؟

سجلت شركة #أمازون للتجارة الإلكترونية أرباحاً فصلية قياسية بقيمة 2.5 مليار دولار، لتخطو خطوة إضافية في طريق الوصول لأول شركة تصل قيمتها السوقية إلى حاجز الترليون دولار.

فعملاق التجارة الإلكترونية العالمي يواصل تحطيم الأرقام والتفرد بحصة الأسد في السوق الأميركية، وبدون أي منافسة تذكر، على الأقل في الوقت المنظور. وبعد تخطي القيمة السوقية للشركة حاجز 900 مليار دولار، هدد ذلك بإزاحة شركة #أبل و #مايكروسوفت عن عرشهما كصاحبتي أعلى قيمة سوقية في #وول_ستريت".

وبالأرقام وحسب دراسة لـ eMarketer، من المتوقع أن تستحوذ "أمازون" على نصف سوق التجارة الإلكترونية في الولايات المتحدة نهاية في 2018، وستصل مبيعات الشركة إلى ما يقارب 260 مليار دولار هذا العام، مرتفعة 30% عن العام الماضي.

أما منافسو "أمازون"، فيأتي في المركز الأول EBAY بنسبة لا تتجاوز 7% من سوق التجارة الإلكترونية الأميركية، ثم "أبل" بـ3.5%، تليهما كل من home depot و best buy و macy's و Costco، بنسب ضئيلة لا تتعدى 3%.

وتعتبر مبيعات الإلكترونيات نقطة قوة "أمازون"، حيث تستحوذ على أكثر من ربع مبيعاتها، تليها الملابس والإكسسوارات بأكثر من 15%.

وحقق مهرجان التسوق السنوي أو ما يعرف بالـ prime day، مبيعات تفوق 4 مليارات دولار خلال يوم ونصف اليوم فقط، واجه فيها المتسوقون مشاكل تقنية تعزى للضغط الهائل على الشبكة، لكنها لم تؤثر على شهيتهم للتسوق.

من جهة أخرى، يبدو أن مؤسس الشركة jeff bezos ، وبعد أن أوصل الشركة إلى ما فوق السحاب، بدأ تركيزه الحالي ينصب على إيصال الشركة إلى الفضاء، فمشروعه الرائد Blue Origin يهدف إلى ارسال السياح إلى الفضاء، وقد بات المشروع في مراحل اختباره الأخيرة.