"الأبحاث والتسويق" تضاعف أرباحها لـ85.5 مليون ريال

قفزت أرباح #المجموعة_السعودية_للأبحاث_والتسويق إلى 85.5 مليون ريال في الربع الثاني من 2018، مقارنة بـ6.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 1176%، ومقابل 11.7 مليون ريال في الربع السابق بنمو 630%.

وأرجعت #الأبحاث_والتسويق ارتفاع صافي أرباحها لزيادة الإيرادات بنسبة 30.3%، خاصة إيرادات قطاع العلاقات العامة، ما رفع الربح التشغيلي بنسبة 483.2% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وبلغت قيمة أرباح "الأبحاث والتسويق" في النصف الأول من 2018، نحو 97.3 مليون ريال، مقابل 24.8 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 292.3%.