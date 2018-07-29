"نماء للكيماويات" تحقق أرباحاً فصلية 23.4 مليون ريال

تحولت شركة #نماء_للكيماويات السعودية لتحقيق أرباح بلغت قيمتها 23.44 مليون ريال في الربع الثاني من 2018، مقارنة مع خسائر 2.76 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الحالي، وأرباح 28.16 مليون ريال، في الربع السابق بتراجع في الأرباح 16.76%.

وبلغت قيمة #الأرباح_التشغيلية بالربع الثاني 28.8 مليون ريال، مقابل 5.25 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بارتفاع 488.57%.

وقالت #نماء إن التحول لتحقيق أرباح يعود لارتفاع متوسط أسعار بيع المنتجات النهائية على الرغم من انخفاض الكميات المبيعة، علماً بأن هناك انخفاضا في مصاريف البيع والتسويق وانخفاضا في المصروفات المالية نتيجة لسداد بعض القروض، وارتفاعا في المصاريف العمومية نتيجة لإطفاء مصاريف مؤجلة.

وبلغت قيمة أرباح النصف الأول من 2018، نحو 51.61 مليون ريال، مقابل خسائر 6.61 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.