أرباح "دار الأركان" تقفز لـ440 مليون ريال بالنصف الأول

ارتفعت أرباح شركة #دار_الأركان إلى 439.7 مليون ريال بنهاية النصف الأول من 2018، مقارنة بـ23.1 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أما في الربع الثاني، فقد قفزت أرباح "دار الأركان" بنسبة 892% إلى 108.6 مليون ريال، مقارنة بـ11 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى ارتفاع مبيعات العقارات. إن الارتفاع في أعباء التمويل ومصاريف التشغيل بالإضافة إلى الانخفاض في إيرادات إيجار العقارات وأرباح الاستثمارات في الشركات الزميلة قد تم تعويضه جزئيا بارتفاع الإيرادات الأخرى غير التشغيلية والمحققة من المرابحات الإسلامية.