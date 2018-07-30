الراشد امباير تتسلم الرخصة السينمائية الثالثة بالسعودية

منحت الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع في #السعودية الرخصة الثالثة لتشغيل السينما، لاتحاد #مجموعة_الراشد - امباير سينما، الذي يسعى لإنشاء مواقع متعددة في عدد من مدن المملكة بواقع 30 دار سينما خلال 3 سنوات.

وكان قد تم منح أول رخصة لتشغيل أول دار عرض سينمائي في المملكة لشركة #AMC الأميركية، فيما حازت #VOX_ CINEMAS على الرخصة الثانية لتكون من بين أحد المشغلين الأوائل الحاصلين على رخصة تشغيل دور السينما في المملكة.

يذكر أن مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع وافق في ديسمبر الماضي على إصدار تراخيص للراغبين في فتح دور العرض، بهدف دعم القطاع السينمائي لتحفيز النمو والتنوع الاقتصادي وتوفير فرص وظيفية في مجالات جديدة تماشياً مع رؤية 2030.