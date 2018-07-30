تراجع الأرباح الفصلية لـ"ديار" 30% إلى 25 مليون درهم

انخفضت الأرباح الفصلية لشركة #ديار للتطوير بنسبة 30% لتصل إلى 25 مليون درهم.

ويعود انخفاض الأرباح الفصلية إلى تاجع إيرادات الشركة بأكثر من 20% لتصل إلى 137 مليون درهم.

وسجلت "ديار للتطوير" عائدات بلغت 314 مليون درهم إماراتي عن الفترة المنتهية في 30 يونيو 2018، وذلك بانخفاض يقدر بـ0.7% مقارنة مع 316 مليون درهم إماراتي تم تسجيلها عن الفترة ذاتها من العام الماضي، فيما وصل صافي أرباح الشركة خلال النصف الأول من العام الحالي إلى 65.2 مليون درهم إماراتي، وذلك بانخفاض نسبته 2.6% عن أرباح النصف الأول من عام 2017.

وقال سعيد القطامي، الرئيس التنفيذي لشركة "ديار للتطوير": "إن الأداء المالي للربع الثاني، والأشهر الستة الأولى من العام الحالي بشكل عام، هو انعكاس للنتائج الإيجابية التي حققناها من خلال اتباعنا لنموذج الأعمال المستدام الذي وضعته الشركة، وهو مدفوع باستراتيجيتنا الواضحة للنمو. وفي الوقت الذي نحقق فيه تقدمًا كبيرًا في مشاريع "ذي آتريا" و"ميدتاون"، و"فندق وشقق فندقية ديار ميلينيوم البرشاء"، فإننا واثقون من قدرتنا على توسعة محفظة "ديار" والاستمرار في تحقيق المزيد من النتائج الإيجابية، ما يعزز من مكانتنا كرواد لهذا القطاع".

وأعلنت ديار خلال هذا الشهر عن البدء في إجراءات تسليم #البرج_السكني في مشروع "ذي أتريا" والذي يعد المشروع الثاني في 2018، حيث يضم هذا المشروع متعدد الاستخدامات على برج سكني وآخر للشقق الفندقية ذات الأربعة نجوم في منطقة الخليج التجاري. وقد سلمت الشركة مطلع هذا العام البرجين السكنيين في مشروع "مون روز" في مجمع دبي للعلوم.

يشار إلى أن "ديار للتطوير" شركة مدرجة في سوق دبي المالي يمتلك فيها "بنك دبي الإسلامي" حصة الأغلبية. وتعد الشركة إحدى شركات التطوير العقاري الرائدة في دبي، وتمتلك العديد من #المشاريع_العقارية المنتشرة في عدد من المواقع البارزة ومناطق التطوير العقاري المتميزة في الإمارة. وقد تمكنت "ديار للتطوير" خلال مسيرتها الطويلة من تقديم محفظة شاملة من العقارات التجارية والسكنية تتمتع بأعلى مستويات الخدمة والجودة.