تسريبات: آبل لديها تصميم ثوري لهاتف آيفون منخفض التكلفة

تواصل شركة آبل تطويرها لتشكيلة هواتف #آيفون القادمة لعام 2018، مع استمرار الحديث عن وجود ثلاثة نماذج مختلفة المواصفات، إلا أن هناك نموذجا منها يعتبر الأكثر إثارة من بين كل الأجهزة الجديدة، إلى جانب كونه الأقل تكلفة أيضًا وهو عبارة عن هاتف آيفون جديد بشاشة من نوع LCD وبقياس 6.1 إنش، والذي من المفترض أن يكون في الوسط بين الجيل الثاني من جهاز iPhone X بقياس 5.8 إنش وجهاز iPhone X Plus بقياس 6.4 إنش.

ويبدو أن هذا النموذج قد يكون بمثابة السلاح السري لشركة آبل، إذ كشف تقرير جديد صادر عن موقع Macotakara التقني أن ما يسمى بهاتف آيفون 9 iPhone أو هاتف iPhone X منخفض التكلفة سيستخدم تقنية عرض ثورية تسمى "Full Active LCD"، بحيث تسمح هذه التقنية للجهاز بأن يكون ذا حواف قليلة السماكة من مختلف النواحي بالمقارنة مع سماكة حواف الجيل الثاني لهاتف iPhone X وهاتف iPhone X Plus الجديد.

ويساعد الجيل الثالث من جهاز استشعار اللمس المصنع من قبل شريك آبل الياباني Japan Display، والذي يطلق عليه اسم Japan Pixel Eyes، على تحقيق هذا الأمر، وتشير المعلومات إلى أن تقنية "Full Active LCD" تعني أن الشركات المصنعة قادرة على تقليل سماكة الحواف إلى 0.5 ميليمتر، بالمقارنة مع هاتف iPhone X الحالي الذي يمتلك حواف بسماكة 1 ميليمتر.

وتتطلب نوعية شاشات العرض LCD المستخدمة في أجهزة آيفون منطقة حواف تبلغ سماكتها عدة ميليمترات، والتي لا يمكن تقويسها أو جعلها منحنية، ما يعني أنه لا يمكن تجنب وجود منطقة حواف ملحوظة السماكة، ولكن لوحات العرض العاملة بتقنية Full Active LCD تتطلب حواف أقل من لوحات عرض OLED الحالية.

ووفقًا للمحلل مينغ تشي كو Ming-Chi Kuo، والذي لديه تاريخ حافل من التنبؤ الدقيق لخطط آبل، فإن نموذج 6.1 إنش سوف يتضمن شاشة من نوع TFT LCD، وهي نفس النوعية المستخدمة في هواتف آيفون 8 و آيفون 8 بلس، مع حديثه حول إمكانية أن يكون عدد البيكسلات في الإنش الواحد بين 320 و330 بيكسل، وهو أقل من عدد 401 بيكسل بالإنش الموجودة ضمن هاتف آيفون 8 بلس.

وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" قد ذكرت في تقرير صادر في شهر سبتمبر/ايلول 2017 أن شركة آبل تتعاون مع شركة Japan Display لتطوير تقنية "Full Active LCD"، ولكن يبدو أن هناك مشكلة واحدة، والتي تتمثل بمعاناة عملية الإنتاج الضخمة لتقنية "Full Active LCD" من معدلات فشل مرتفعة للغاية، وقد أثر ذلك الأمر على إنتاج هاتف iPhone 6.1 LCD، مما قد يؤخر إطلاقه من شهر سبتمبر/ايلول إلى شهر نوفمبر/تشرين الثاني.