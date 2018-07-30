تضاعف الخسائر الفصلية لـ"إسمنت نجران" إلى 31 مليون ريال

تضاعفت الخسائر الفصلية لشركة #إسمنت_نجران لتصل إلى 31.7 مليون ريال في الربع الثاني من العام الحالي، مقارنة بخسائر بـ4.2 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي.

أما خلال فترة الـ6 أشهر الأولى، فقد تحولت شركة "إسمنت نجران" للخسارة بـ42 مليون ريال مقارنة بأرباح بـ6.9 مليون ريال في النصف الأول من العام 2017.

وعزت الشركة ارتفاع خسائرها إلى انخفاض متوسط سعر البيع، وانخفاض حجم المبيعات بسبب انخفاض الطلب على الإسمنت وشدة المنافسة وارتفاع تكلفة الإنتاج لانخفاض الطاقة التشغيلية، إضافة إلى ارتفاع تكاليف التمويل.

وانخفض صافي الإيرادات الفصلية بنسبة 30% لتصل إلى 55 مليون ريال.