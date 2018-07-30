تعرف على الرئيس التنفيذي الجديد لـ"إسمنت حائل"

قرر مجلس إدارة شركة #إسمنت_حائل في اجتماعه، أمس، الموافقة على تعيين المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد في منصب الرئيس التنفيذي للشركة اعتباراً من 1 سبتمبر 2018.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول"، أن المهندس خالد بن عبدالعزيز الأحمد يحمل درجة البكالوريوس في الهندسة الميكانيكية من جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، ويعد إحدى الكفاءات الوطنية المتميزة، وله خبرات أكثر من 23 سنة في القطاع الصناعي.

وكانت شركة إسمنت حائل قد أعلنت مؤخرا أن رئيسها التنفيذي المهندس مطر علي أحمد الزهراني قد تقدم باستقالته من منصبه لانتقاله إلى موقع عمل آخر على أن تسري استقالته اعتبارا من 30 أغسطس 2018.