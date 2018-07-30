موقع لتأجير فساتين الأفراح يحصل على تمويل بمليون دولار

استطاعت منصة "لارينا"، المتخصصة في تأجير فساتين الأفراح على الإنترنت، جذب استثمارات بقيمة مليون دولار من صندوق الاستثمار "ألجبرا"، وشركة 500 Startups الأميركية لتمويل الشركات الناشئة، وهو الاستثمار الأعلى من نوعه في مجال الأزياء بالشرق الأوسط.

ويحقق الموقع نمواً شهرياً في حجم الطلبات من العملاء بلغ 35%، فيما يسعى لعرض 5000 فستان قبل نهاية العام، مقارنة بألف حالياً.

كما يدرس الموقع عملية التوسع خارج مصر في الوقت الراهن، ويعتزم إطلاق تطبيق إلكترونى قبل نهاية 2018 على الهواتف التي تعمل بنظامي "أندوريد" وIOS.

وقال عمرو دياب، الشريك المؤسس ورئيس قطاع التكنولوجيا في المنصة، إن "لارينا" بدأت عملها على المنصة الإلكترونية بـ6 فساتين، مضيفاً: "لدينا الآن 1000 فستان، ونخطط للوصول إلى 5000 فستان قبل بداية العام المقبل".

وأضاف أن أصحاب الفساتين حققوا خلال العامين الماضيين، أرباحاً بقيمة 3.5 مليون جنيه، مشيراً إلى أن معدلات النمو المستهدفة شهرياً تتراوح ما بين 30 و%35، بدعم من زيادة طلب العملاء على شراء أو إيجار فساتين الزفاف.