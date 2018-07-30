"دافزا" تخفض رسوم تأسيس الأعمال 65% ضمن حزمة حوافز

أعلنت سلطة المنطقة الحرة بمطار دبي "دافزا"، خفض رسوم تأسيس الأعمال بنسبة تصل إلى 65% لتعزيز التنافسية الإقليمية وتنشيط مختلف القطاعات الحيوية، عبر استقطاب وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فيها، وترسيخاً لاستقرار العمليات التشغيلية لشركات المنطقة الحرة، بهدف استدامة الاستثمارات ودعم نموها، وتأكيداً لمساعي إمارة #دبي لتصبح مقصداً مثالياً للاستثمار.

وقال الدكتور محمد الزرعوني مدير عام "دافزا": "جاءت هذه المحفزات والتسهيلات بعد مجموعة من الدراسات واستطلاعات الرأي الشاملة لتقييم المبادرات والخدمات وبيئة الأعمال في المنطقة الحرة، حيث تسعى "دافزا" إلى زيادة المرونة في التأقلم مع متطلبات المستثمرين الأجانب الجدد ومتعامليها الحاليين، لتوفير تجربة استثنائية متكيفة مع المناخ الاقتصادي العالمي، وتجربة قابلة للدفع بهم نحو الازدهار والنمو، وذلك بشكل يرقى لتطلعاتهم ويمكّنهم من زيادة مكاسبهم وأرباحهم التشغيلية، الأمر الذي سيحفز التنمية الاقتصادية المحلية ويدعم استدامة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويسرع ويزيد من تدفق مساهمتهم التجارية في الناتج الإجمالي للإمارة، بحسب ما نقلته صحيفة "البيان".

وقامت "دافزا" بمراجعة رسوم التسجيل والترخيص والتأشيرات للمستثمرين الجدد، حيث خفضت رسوم التسجيل بنسبة 65%، والترخيص بنسبة 33%، ورسوم تأشيرات الموظفين بنسبة 20%، ورسوم إصدار بطاقة المنشأة بنسبة 17%، إضافة إلى الإعفاء من رسوم إصدار عقد التأسيس والتصديق على قرار تشكيل مجلس الإدارة والتفويض.

وتشمل الحوافز الجديدة تسهيل عملية حصول المستثمرين الجدد على رخصة التجارة العامة، من خلال خفض رأس المال من مليون درهم إلى 500 ألف درهم. كما أتاحت "دافزا" لشركات المنطقة الحرة اتخاذ شكل "شركة منطقة حرة ـ ذات مسؤولية محدودة"، وذلك لتوفير مرونة أكبر لترخيص الأعمال وتأسيسها وسهولة بدء مزاولة الأعمال.

كما قامت السلطة بإعفاء الشركات من الغرامات وتسهيل إجراءات تجديد ترخيصها، ما يؤدي إلى تخفيف الأعباء المالية على أصحاب التراخيص المنتهية، وتصويب أوضاع السجلات والتراخيص من الناحية القانونية. ويعكس ذلك دعماً لنمو قطاعات الأعمال وإزالة كل المعوقات التي تواجهها لتطوير الاقتصاد وخلق بيئة تنافسية محفزة على الاستثمار.