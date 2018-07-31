تحسن الطلب وزيادة الأسعار رفعا أرباح "مبكو" بـ166%

أعلنت شركة الشرق الأوسط لصناعة وإنتاج الورق " #مبكو "، عن نتائجها المالية للأشهر الستة الأولى المنتهية في 30 يونيو (حزيران) 2018، حيث ارتفع صافي أرباح الشركة إلى 57 مليون ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 166% مقارنة بالنصف الأول من العام السابق.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح إلى:

1- استقرار اتجاهات الأسعار منذ الربع الثالث من العام 2017، مع تسعير قوي للورق المقوى على مستوى العالم.

2- أسهمت الزيادة في الطلب في الأسواق العالمية فضلاً عن زيادة تنويع المنتجات بشكل مباشر وإيجابي على الربحية.

3- واصلت إجراءات تحسين استغلال التكاليف التأثير بشكل إيجابي على الأداء.

وارتفعت إيرادات المبيعات في النصف الأول من عام 2018 إلى 444 مليون ريال سعودي، أي بزيادة قدرها 25.6% مقارنة مع النصف الأول 2017، وبانخفاض بنسبة 2.9 % عن الربع السابق. ويعود التحسين في الأداء بشكل رئيسي إلى ارتفاع الأسعار وتعديل مزيج المنتجات. وارتفع إجمالي الأرباح في النصف الأول 2018 إلى 125 مليون ريال سعودي، بزيادة قدرها 62.4% عن الفترة نفسها من العام السابق، وبنمو بنسبة 1.6% عن الربع السابق.

وتعليقاً على النتائج، قال الرئيس التنفيذي لـ"مبكو" سامي الصفران: "يعود سبب تحسن إيرادات المبيعات في المقام الأول إلى استقرار الأسعار في السوق، و التي كانت قد بدأت في الارتفاع في الربع الثالث من عام 2017، ذلك بالإضافة إلى ارتفاع مستويات تنويع المنتجات ما أثر بشكل إيجابي على الربحية".

وتابع: "يستمر الطلب على الورق المقوى المحلي سواء من منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا أو على الصعيد الدولي في النمو. لقد قمنا مؤخراً بتخصيص كميات أكبر من منتجاتنا للسوق المحلي لتصل إلى 59% من إجمالي المبيعات مقارنة مع 54% في النصف الأول من العام 2017".