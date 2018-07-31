تراجع أرباح "دبي للاستثمار" بـ32% لـ129 مليون درهم

تراجعت أرباح شركة #دبي_للاستثمار خلال الربع الثاني من هذا العام ، بـ32% مقارنة بالربع المماثل العام الماضي، مسجلة 129 مليون درهم، لتأتي بذلك أقل من توقعات "أرقام كابيتال" عند 300 مليون درهم.

هذا التراجع في الأرباح يأتي بضغط من تسجيل الشركة لخسائر إعادة تقييم استثمارات بلغت 23 مليون درهم.

أمّا خلال النصف الأول من هذا العام، نمت أرباح الشركة بـ2% مقارنة بأرباح النصف الأول من عام 2017، لتسجل 490 مليون درهم.

وخلال الفترة، ارتفع إجمالي أصول الشركة مقارنة بما كانت عليه نهاية عام 2017 بنحو 12% إلى 19 مليار درهم.

كما ارتفع في النصف الأول إجمالي الدخل بـ23% إلى نحو 1.6 مليار درهم.