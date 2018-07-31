تراجع أرباح "مجموعة الحكير" 79% لـ3.1 مليون ريال

تراجعت أرباح مجموعة عبدالمحسن الحكير للسياحة والتنمية " #مجموعة_الحكير" في الربع الثاني من 2018، إلى 3.1 مليون ريال، مقابل 14.8 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي بتراجع 79.05%، ومقابل خسائر في الربع السابق بنحو 7.5 مليون ريال.

وبلغت قيمة الخسائر التشغيلية 1.2 مليون ريال، في الربع الثاني، مقابل أرباح 10.7 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة إن انخفاض صافي الأرباح يعود لأسباب من بينها:

1- بالرغم من أن هناك زيادة في الإيرادات إلا أن هذه الزيادة نتجت عن افتتاح مراكز ترفيهية وفنادق جديدة والتي ما زالت في فترة النضوج ولم تساهم في زيادة معدل الربحية وذلك بسبب تسجيل مصاريف ما قبل التشغيل والمصاريف التشغيلية والإدارية والتسويقية.

2- موسمية النشاط التي أثرت سلبا على إيرادات وأرباح الفنادق والمراكز الترفيهية القائمة مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق حيث تم إلغاء إجازة الربيع للعام 2018م والتي تزامن جزء منها مع بداية شهر إبريل للعام الماضي 2017م.

3- انخفاض في صافي أرباح نتائج المشاريع المشتركة.

4- وقد قابل هذا الانخفاض ارتفاع في الإيرادات الأخرى وذلك بسبب عكس مخصصات ديون مشكوك في تحصيلها حيث تم تحصيلها خلال الربع الثاني من العام الحالي.