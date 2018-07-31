تضاعف أرباح كريدي سويس لـ655 مليون دولار بالربع الثاني

قال #كريدي_سويس اليوم الثلاثاء، إن صافي أرباحه زاد لأكثر من المثلين في الربع الثاني من العام في الوقت الذي حقق فيه مكاسب من عملية إعادة هيكلة للبنك مدتها ثلاث سنوات.

وزاد صافي الربح العائد للمساهمين في الفترة من أبريل حتى يونيو 114% على أساس سنوي إلى 647 مليون فرنك سويسري بما يعادل 655.5 مليون دولار، ليفوق متوسط التوقعات البالغ 626 مليون فرنك في استطلاع أجرته رويترز، شمل سبعة محللين. وبلغ متوسط توقعات كريدي سويس ذاته لصافي الربح 601 مليون فرنك.

وقال تيجاني تيام الرئيس التنفيذي في بيان "زادت الأرباح المعدلة للمجموعة في الربع الثاني 88% على أساس سنوي، مدفوعة بنمو قوي للإيرادات نسبته 7%، واستمرار المعدل الإيجابي لنسبة الديون إلى رأس المال التشغيلي بدعم من الضبط الصارم للتكلفة".

وأضاف "بالنسبة للفترة المتبقية من 2018، سنواصل التركيز على تنمية نشاط إدارة الثروات واستكمال ربعي السنة الأخيرين من إعادة هيكلة المجموعة بنجاح".