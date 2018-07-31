مشروع جديد بـ6 مليارات جنيه بالعاصمة الإدارية لمصر

كشفت شركة "ماستر غروب"، عن تفاصيل مشروعها الجديد الذي تبدأ تنفيذه قريباً في العاصمة الإدارية الجديدة لمصر ويحمل اسم "The City Park"، باستثمارات تصل إلى 6 مليارات جنيه، على مساحة 63 فدانا، والذي من المقرر تدشينه نهاية أغسطس المقبل.

يأتي ذلك بعد نجاح الشركة في مشروعها الأول The City بالعاصمة الإدارية الجديدة والمقام على مساحة 54 فدانا باستثمارات تتجاوز 4.5 مليار جنيه، حيث يقع المشروع في أكثر المناطق تميزا بالعاصمة الإدارية الجديدة بشارع محمد بن زايد وخلف الكاتدرائية الجديدة بالعاصمة، وتم تصميمها من جانب أحد أكبر المكاتب الاستشارية في لندن، وتعتمد في تصميمها على الذوق الرفيع وانسجام المباني بعضها بعضا.

ونجح المشروع في أن يجمع بين أفضل التصاميم الهندسية وأفضل خدمات مقدمة للعملاء، حيث تمكنت الشركة من الحصول على أرض جديدة بمساحة 63 فدانا بعد نفاد وحدات مشروعها الأول في العاصمة الإدارية الجديدة "ذا سيتي" لإقامة المشروع الجديد الذي يحمل اسم "The City Park"، ويتميز هذا المشروع بانتشار مجموعة متميزة من الفلل والقصور والشقق السكنية بنظام الدوبليكس.

وبالإضافة إلى المناطق السكنية، يضم المشروع مجموعة متميزة من وسائل الترفيه من مول تجاري ونادٍ وسينمات على أعلى مستوى.

وخلال مشاركته بمعرض الأهرام "عقاري"، قال العضو المنتدب لشركة "ماستر غروب"، إن حلم العاصمة الإدارية أصبح حقيقة بفضل الدعم الحكومي المقدم لكل العاملين فيها خاصة المطورين العقاريين.

وأكد أن العاصمة الإدارية ستصبح أول مدينة ذكية في مصر تعتمد على بنية تحتية تكنولوجية عملاقة وتجهيزات فنيه وعقارية على أعلى مستوى لخدمة المواطنين، حيث تعكف الشركة على طرح مشروعات رائدة تناسب كافة متطلبات السوق المصرية بفضل الإمكانيات المتاحة في هذه المشروعات التي تقوم الشركة بتنفيذها بداية من التعاقد حتى تسليم الوحدات بتشطيبات فندقية فاخرة.

وقال رئيس مجلس إدارة الشركة، رامي صليب، إن استمرار دعم الدولة المصرية للمشروعات الجادة في العاصمة الإدارية الجديدة، يمنح المطورين العقاريين دفعة قوية لزيادة استثماراتهم في السوق المصرية، وهو ما حدث في مشروعات الشركة، مشيراً إلى أن الاستثمار العقاري في مصر لا يزال أكثر القطاعات أماناً مقارنة بالقطاعات الاستثمارية الأخرى.