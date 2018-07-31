من طائرات خاصة إلى طلب بالتصفية..كيف انهارت "أبراج"؟

مازال سقوط مجموعة #أبراج حديث المحللين سواء محليا أم عالميا، فمن شركة تدير أصولا بمليارات الدولارات إلى التقدم بطلب للتصفية.

من امتلاك طائرة خاصة ودعوات للعشاء في أفخم الفنادق ورواتب سخية للموظفين، هوت مجموعة أبراج الاستثمارية وتقدمت بطلب تصفية لتسديد التزامات تقدر بمليار دولار، فما هي أسباب انهيار إحدى أكبر شركات الملكية الخاصة في العالم؟

بدأ عارف نقفي مؤسس أبراج ببناء المجموعة برأسمال يقدر بـ3 ملايين دولار في العام 2002، وسرعان ما سيطرت المجموعة على إدارة أصول تقدر بـ14 مليار دولار بفضل علاقاته التي وصلت إلى بيل وميليندا #غيتس وصندوق تقاعد المعلمين في ولاية تكساس الأميركية.

موضوع يهمك حتى صباح الثاني من فبراير الماضي، كانت مجموعة #أبراج أيقونة نجاح استثنائية لشركة تدير 14 مليار دولار في قطاع الاستثمارات... كيف تحولت مجموعة أبراج من أيقونة نجاح إلى شركة متعثرة؟ شركات

ولكن أساسات المجموعة كانت ضعيفة بل آيلة للسقوط، ففي الأعوام ما بين 2014 و2017، لم يغط دخل المجموعة حتى نصف نفقاتها، وبدلا من تخفيض النفقات لهدم الفجوة قامت المجموعة بأسوأ قرار وهو الاستدانة لتغطية نفقاتها التشغيلية ما أدى بالنهاية إلى تعثرها والنتيجة سلسلة من القضايا وطلبات التصفية من أكثر من عشرة دائنين ولكن من هم دائنو أبراج؟

بحسب تقرير لوكالة بلومبيرغ دائنو أبراج هم:

- المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الكويتية، ويقدر حجم القروض بأكثر من مئتي مليون دولار .

- ACTUS FUND التابع لحميد جعفر بقيمة 200 مليون دولار.

- #بنك_المشرق بأكثر من 177 مليون دولار.

- بنك دبي التجاري بـ166 مليون دولار .

- بنك نور الإسلامي بـ100 مليون دولار .

- #طيران_العربية بـ75 مليون دولار، كما أنها أعلنت عن وجود انكشافات بقيمة مليار درهم على مجموعة أبراج.

وتقدمت جهات عدة بعروض لشراء وحدة أبراج لإدارة الأصول، كان من بينها مجموعة أبوظبي المالي وأجيلتي اللوجيستية اللتان تبحثان عن فرص كامنة قد تكون مربحة.

بالنسبة لمديري الاستثمارات، تبقى السمعة أغلى الأصول، فماذا يبقى من أصول أبراج بعد أن تلقت سمعتها ضربة قاصمة!