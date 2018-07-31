"اليمامة الحديدية" تتحول للخسارة بـ5.6 مليون ريال

انخفضت أرباح شركة #اليمامة للصناعات الحديدية، إلى 5.4 مليون ريال بنهاية التسعة أشهر المنتهية في يونيو 2018 بنسبة 94 %، مقارنة بـ92.8 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أمّا أرباح الربع الثاني، فقد تحولت "اليمامة الحديدية" للخسارة بـ5.6 مليون ريال مقارنة بـ17.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب تسجيل خسائر خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى انخفاض هامش الربح المصاحب لانخفاض كمية المبيعات بنسبة 41%، والناتج عن ركود الطلب في قطاعي الإنشاءات والكهرباء بسبب ركود المشاريع وشدة المنافسة، على الرغم من انخفاض مصروفات البيع والتسويق والمصروفات الإدارية والأعباء التمويلية.