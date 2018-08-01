أبراج عاجزة عن رواتب موظفيها.. فكم تبلغ؟

ذكرت صحيفة Wall Street Journal أن #مجموعة_أبراج أنهت خدمات 20 موظفا إضافيا، ضمن مساعي إعادة الهيكلة وخفض المصاريف.

وذكرت الصحيفة أن الشركة أبلغت المستثمرين في وقت سابق بأنها تصارع لسداد إيجار مقرها في #دبي.

وأظهر تقرير للمصفي القانوني للمجموعة Price Waterhouse Coopers أن #رواتب_الموظفين تصل إلى 3 ملايين دولار شهريا، وهي تتجاوز ما تجنيه الشركة من الرسوم بنحو 800 ألف دولار.

ويفاوض بعض الموظفين للحصول على مستحقات نهاية الخدمة، فيما يعرض عليهم #المصفّون القانونيون نصف مستحقاتهم.

وتعمل #أبراج على خفض مصاريفها، في إطار عملية التصفية الاحترازية، كما تسعى لإيجاد مشترين لنشاطها في مجال إدارة الاستثمارات.