سهم "أبل" يتجاوز 200 دولار بعد الأرباح القوية

فاقت نتائج شركة Apple توقعات المحللين لربعها المالي الثالث دعمتها مبيعات هواتف iPhone X الأغلى ثمنا. وتجاوز سهم أبل قيمة 200 دولاراً بعد هذه النتائج منعشاً الآمال بأداء قوي للأسهم الأميركية.

وبجانب إيرادات الاشتراكات في كل من App StoreوApple Music وخدمات iCloud نمت أرباح APPLE لربعها المالي الثالث 32% لتصل الى 11.5 مليار دولار.

وسجلت الشركة إيرادات بقيمة تجاوزت 53 مليار دولار مع ربحية للسهم بقيمة 2.34 دولار، أي أن معدل الايرادات اليومية لـ Apple قارب الـ 59 مليون دولار.

وتتوقع الشركة أن تفوق ايراداتها التوقعات في ربعها المالي المقبل، لتبلغ 62 مليار دولار، بعد طرحها لطرازات جديدة لجهاز الـ iPhone.

ولا شك ان توقعاتApple المتفائلة قد تطمئن قطاع التكنولوجيا من جديد بعد أن شهد الأسبوع الماضي عمليات بيع مكثفة لأسهم كل من Facebook وTwitter وNetflix.

ويقول المحللون أن إدارة شركة Apple تعلمت درسا من هواتف Iphone X وهو أن بيع هاتف ذكي بأكثر من 1000 دولار قد يكون له فوائد مالية حتى لو تم بيع وحدات أقل منه.

وتجاوزت أبل التوقعات، فيما يرجع جزئيا إلى بيع عدد أقل من هواتف #آيفون لكن بأسعار أعلى مما توقع المحللون. وباعت الشركة 41.3 مليون هاتف، أو أقل من التوقعات البالغة 41.8 مليون، بحسب ما ورد في "رويترز".

وبلغ متوسط سعر البيع لهواتف آيفون 724 دولارا، أو أعلى من توقعات المحللين البالغة 694 دولارا. وصعدت أسهم أبل 2.3 بالمئة في التعاملات اللاحقة على الإغلاق إلى 194.63 دولار.