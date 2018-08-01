أرباح "المتطورة" السعودية تقفز 81% في الربع الثاني

قفزت الأرباح الفصلية لـ #الشركة_السعودية_للصناعات_المتطورة "متطورة" إلى 13.69 مليون ريال في الربع الثاني من 2018، مقابل 7.56 مليون ريال في الربع الثاني من 2017، بنمو 81.08%، ومقابل 5.11 مليون ريال في الربع السابق بنمو 167.9%.

وقالت شركة #المتطورة إن ارتفاع أرباحها يرجع إلى عدد من الأسباب من بينها:

- نمو الإيرادات الناتجة عن ارتفاع حصة الشركة من أرباح الشركات الزميلة وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة، وانخفاض تكاليف التمويل على الرغم من ارتفاع المصاريف العمومية والإدارية ووجود مصاريف أخرى خلال الربع الحالي مقارنة بوجود إيرادات أخرى بالربع المماثل من العام السابق.

- وقد أتى هذا الارتفاع المقارن بصافي ربح الربع بشكل مجمل من التحسن في أداء الاستثمارات المعالجة بطريقة حقوق الملكية (الشركات الزميلة وهي شركة العبيكان للزجاج وشركة دويتشة الخليج للتمويل)، وارتفاع توزيعات الأرباح المكتسبة من الاستثمارات المالية المحددة بالقيمة العادلة في الدخل الشامل الآخر والتي ارتفعت قيمتها السوقية خلال الربع الثاني من عام 2018م، ما انعكس بشكل إيجابي على ارتفاع حقوق المساهمين عن الربع المقارن بحدود 60.1 مليون ريال بنهاية الربع.

وخلال النصف الأول من 2018، حققت #متطورة أرباحا بلغت قيمتها 18.8 مليون ريال، مقابل 10.96 مليون ريال، في النصف الأول من 2017، بنمو 71.53%.