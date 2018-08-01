رئيس "لجام" للعربية: الإدراج الفعلي للأسهم في سبتمبر

كشف الرئيس التنفيذي لشركة لجام للرياضة فهد الحقباني في مقابلة مع "العربية" أن الإدراج الفعلي لأسهم الشركة بالسوق سيكون في أوائل أو منتصف سبتمبر.

واعتبر الحقباني أن طرح الأسهم للاكتتاب العام هو تطور طبيعي لأعمال الشركة، ويدعم نموها "بالتالي فإن التحول إلى شركة مساهمة عامة يدعم استمرارية الشركة تحت مظلة الحوكمة وقوانين السوق السعودي".

ونوه بأن متحصلات الاكتتاب ستعود بالكامل للمساهمين البائعين بعد استقطاع مصاريف الطرح.

وقال: "على مدى السنوات العشر الماضية، اعتمدت الشركة في التوسع على مصدرين أساسيين: السيولة المتوفرة للشركة من مبيعات المراكز الرياضية، إلى جانب التسهيلات البنكية".

وتابع: "قائمة المركز المالي لدى الشركة قوية جداً، وهذا ما يدعم خططنا التوسعية حيث سنستمر في السياسة عينها للسنوات الثلاث القادمة بالاعتماد على المصادر الداخلية للشركة، بالإضافة إلى التسهيلات البنكية". أمّا في السنوات الثلاث التي ستليها ( من عام 2021 إلى 2023)، فستعتمد الشركة فقط على السيولة المتوفرة من مبيعات المراكز الرياضية.

لا ينكر الحقباني أنه قد لوحظ تراجعاً في عدد الاشتراكات الشهرية والسنوية في المراكز الرياضية ، منذ العام 2017 مروراً بالنصف الأول للعام الجاري ، "كردة فعل طبيعية للتصحيح الاقتصادي في السوق السعودي، ولكن سرعان ما تعود لترتفع القدرة الشرائية لدى المواطنين في الفترة المقبلة".

وأقامت شركة سامبا للأصول وإدارة الاستثمار (" #سامبا_كابيتال ") وشركة لجام للرياضة (" #لجام " أو "الشركة") المالك والمشغل لمراكز رياضية تحت العلامة التجارية "وقت اللياقة" حفل توقيع رسمي في الرياض الأول من أمس لتدشين الاتفاقيات مع الجهات المستلمة فيما يتعلق بالاكتتاب العام للجام.

أقيم الحفل في المركز الرئيسي لسامبا كابيتال بصفتها المستشار المالي، ومدير الاكتتاب، ومدير سجل اكتتاب المؤسسات ومتعهد التغطية للاكتتاب العام.

ويأتي حفل التوقيع بعد اكتمال الطرح الناجح لـ 15.7 مليون سهم تمثل 30% من رأسمال الشركة للمستثمرين من المؤسسات، التي شهدت تفاعلاً كبيراً من المستثمرين من المؤسسات مما أدى إلى تغطية الاكتتاب بـ8.3 مرات.

وسيبدأ اكتتاب الشريحة الثانية من المكتتبين والمتمثلة بالمستثمرين الأفراد اعتبارا من يوم الأربعاء 01/08/2018م وحتى نهاية يوم الثلاثاء 07/08/2018م، وخلال هذه الفترة ستتاح الفرصة للمستثمرين الأفراد للاكتتاب في 1,571,501 سهم تمثل 10% من إجمالي الأسهم المطروحة للاكتتاب العام بسعر قدره 52 ريالا سعوديا للسهم الواحد.

ويمكن للمستثمرين الأفراد الاكتتاب بعدد 10 أسهم كحد أدنى و250,000 سهم كحد أقصى عبر أي من الجهات المستلمة المشاركة، وهي مجموعة سامبا المالية، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، وبنك الرياض، والبنك #السعودي_الفرنسي، والبنك السعودي البريطاني، والبنك العربي الوطني.

في هذا السياق، قال الرئيس التنفيذي لشركة سامبا كابيتال سالك أحمد: "نحن سعداء بنتائج عملية بناء سجل الأوامر، حيث تمت تغطية الطرح من قبل المستثمرين من المؤسسات بـ8.3 مرات، ونتطلع إلى طرح الأسهم للمستثمرين الأفراد وإتمام عملية الاكتتاب العام بنجاح لتعزيز موقع سامبا كابيتال كمستشار للاكتتابات العامة في المملكة العربية السعودية".