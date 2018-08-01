تراجع أرباح "سبيماكو" 34% لـ 36 مليون ريال

تراجعت أرباح الشركة السعودية للصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية "سبيماكو" بنسبة 34% للربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، لتصل إلى نحو 36 مليون ريال.

وتراجعت أرباح الشركة بنحو 40% لفترة الستة أشهر الأولى من هذا العام مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي، لتصل إلى 91 مليون ريال.

وعزت "الدوائية" تراجع أرباحها الفصلية الى ارتفاع المصروفات التشغيلية بسبب ارتفاع مصروفات البيع والتسويق نتيجة وجود مخصص ديون مشكوك في تحصيلها مردودة خلال الربع المماثل من العام السابق.

كما عزت تراجع الأرباح إلى ارتفاع المصروفات العمومية والإدارية نتيجة لارتفاع مصروفات الدراسات والاستشارات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

كذلك سجلت الشركة مصروف زكاة وضريبة دخل خلال الربع الثاني من هذا العام بقيمة 5 ملايين ريال.