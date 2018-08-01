141 مليون ريال أرباح "أسواق العثيم" بالنصف الأول

ارتفعت أرباح شركة أسواق عبد الله العثيم، إلى 141.4 مليون ريال بنهاية النصف الأول 2018 بنسبة 8%، مقارنة بـ131.4 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي.

أمّا أرباح " #أسواق_العثيم " في الربع الثاني فقد نمت بنسبة 4% إلى 74.1 مليون ريال ، مقارنة بـ71.2 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة سبب ارتفاع الأرباح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق إلى :



- نمو المبيعات بنسبة 4.47% نتيجة التوسع في الفروع الجديدة.

- ارتفاع أرباح الشركة من الشركات الزميلة.

- انخفاض مصاريف التمويل نتيجة السداد المبكر للقروض طويلة الأجل.

علما بأن الربع المقابل يتضمن دخلا من عمليات غير مستمرة بعد الزكاة بقيمة 6.6 مليون ريال عائدة من تأجير مجمع حائل التجاري قبل بيعه.