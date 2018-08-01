نمو أرباح "زين" الكويتية الفصلية بـ3% لـ46 مليون دينار

حققت مجموعة " #زين " للاتصالات الكويتية، ارتفاعاً في أرباحها الصافية بـ 6%، لتصل إلى نحو 86.4 مليون دينار خلال النصف الأول، مقارنة مع 82.3 مليون دينار عن الفترة المقابلة من 2017، في حين بلغت ربحية السهم 20 فلساً.

وأوضحت المجموعة أنها حافظت على مستوى إيراداتها المجمعة، بحيث سجلت 503 ملايين دينار، مقارنة مع إجمالي إيرادات بلغت 508 ملايين دينار.

وبينت "زين" التي تملك وتدير 8 شبكات اتصالات متطورة في أسواق الشرق الأوسط وإفريقيا، أن الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ "EBITDA" تأثرت بتطبيق المعايير المحاسبية الدولية الجديدة " IFRS 9" و"IFRS 15"، بحيث بلغت 169 مليون دينار، مقارنة مع 212 مليون دينار عن الفترة المشابهة من العام 2017، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 34 في المئة.

وذكرت زين أن قاعدة العملاء حققت نمواً بنسبة 5 في المئة، لتصل إلى نحو 47.4 مليون عميل، في حين أن عملياتها على مستوى قطاع خدمات البيانات حققت نسب نمو قوية.

وسجلت الإيرادات (باستثناء خدمات الرسائل القصيرة وخدمات القيمة المضافة) ارتفاعاً بنسبة 10 في المئة، وهو ما مثل 27 في المئة من إجمالي الإيرادات المجمعة.

وكشفت المجموعة أن مؤشراتها المالية الرئيسية عن هذه الفترة، تأثرت بتطبيق المعيار الدولي للتقارير المالية رقم IFRS 15، الخاص بـ "الإيرادات من العقود المبرمة مع العملاء"، والمعيار الدولي للتقارير المالية رقم 9 الخاص بـ "الأدوات المالية"، وعلى وجه الخصوص الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات.

وعن المؤشرات المالية الرئيسية لفترة الربع الثاني، فقد سجلت المجموعة إيرادات مجمعة بقيمة 244 مليون دينار خلال النصف الأول من 2018، مقارنة مع 261 مليون دينار عن الفترة نفسها من العام الماضي.

وبلغت الأرباح قبل خصم الضرائب والفوائد والاستهلاكات الـ EBITDA، في الربع الثاني 85 مليون دينار، مقارنة مع 104 ملايين دينار خلال النصف الأول من 2017، ما عكس هامش أرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات بنسبة 35 في المئة.

وبلغت الأرباح الصافية 46 مليون دينار بنسبة ارتفاع بلغت 3 في المئة، مقارنة مع الفترة نفسها من 2017.

وأوضحت المجموعة أن تأثير ترجمة العملة في فترة الربع الثاني جاءت بسبب تخفيض قيمة العملة المحلية في السودان بنسبة 43 في المئة، ما كلفها 52 مليون دولار على مستوى الإيرادات، و19 مليون دولار على مستوى حجم الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاكات، و4 ملايين دولار على مستوى الأرباح الصافية.

وذكرت أنه باستثناء تأثير ترجمة العملة عن هذه الفترة فإن إيرادات فترة الربع الثاني كانت ستأتي مستقرة، بينما الأرباح الصافية كانت سجلت ارتفاعاً بنسبة 6 في المئة.