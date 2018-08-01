هواوي تتخطى أبل لتصبح ثاني أكبر مورد للهواتف في العالم

تفوقت شركة #هواوي الصينية على شركة #أبل، وانتقلت إلى المركز الثاني في حصة السوق من مبيعات الهواتف الذكية في جميع أنحاء العالم، في الربع الثاني من عام 2018، لتأتي خلف شركة #سامسونغ التي تحتل المركز الأول، وذلك وفقًا لبيانات شركة أبحاث السوق IDC وشركة Canalys وشركة Strategy Analytics.

وتمكنت هواوي من بيع أكثر من 54 مليون هاتف في الربع الثاني، مقارنة بـ 41.3 مليون جهاز #آيفون باعته شركة "أبل"، و73 مليون هاتف باعته شركة "سامسونغ".

وأعلنت شركة IDC في بيانها الصحافي: "يأتي وصول شركة هواوي إلى المركز الثاني من مبيعات الهواتف الذكية، بعد سبع سنوات، حيث حصلت على هذا المركز من قبل في الربع الأول من عام 2010، عندما لم تكن شركة آبل تحتل مركز الصدارة في مبيعات الهواتف الذكية من حيث الحصة السوقية"، بحسب ما نقلته "البوابة العربية للأخبار التقنية".

ووفقًا لتقرير IDC انخفضت شحنات الهواتف الذكية خلال الربع الثاني من 2018، حيث قامت شركات الهواتف الذكية بشحن ما مجموعه 342 مليون وحدة خلال الربع الثاني من عام 2018، ما يشكل انخفاضاً بنسبة 1.8%، مقارنة بـ 348.2 مليون وحدة تم شحنها في الربع الثاني من عام 2017.

وتحتل شركة "سامسونغ" المركز الأول حيث تسيطر على حصة تصل لـ 20.9% من الشحنات، و"هواوي" في المركز الثاني بنسبة 15.8% وهو رقم قياسي جديد للشركة، أما "أبل" فتأتي في المركز الثالث بنسبة 12.1%، ومن المتوقع أن تطلق "أبل" ما يصل إلى ثلاثة طرازات جديدة من أجهزة "آيفون" في شهر سبتمبر القادم، لذا قد يكون وقت بقاء "هواوي" في موقع المركز الثاني قصير الأمد.

وتأتي شركة Xiaomi في المركز الرابع بنسبة 9.3% من حصة السوق، تليها شركة OPPO في المركز الخامس بنسبة 8.6%، في حين خرجت شركة "سوني" من السباق.

وحققت "هواوي" نموًا ضخمًا في مبيعاتها على مدار العام بزيادة قدرها 41 %، وتُمثل العلامة التجارية Honor التابعة لها نسبة كبيرة من تفوقها هذا، حيث قالت شركة IDC إن "هواتف Honor هي المحرك الرئيسي للنمو بالنسبة لعملاق التكنولوجيا الصيني".

وقدرت شركة Canalys أن هواتف Honor تمثل ثلثي مبيعات "هواوي" خارج الصين في هذا الربع، حيث تم شحن ما يقرب من 4 ملايين جهاز Honor من أصل 16 مليون جهاز تم شحنها خارج الصين.

يضاف ذلك إلى نجاح "هواوي" في تسويق هاتفيها "هواوي بي 20"و"هواوي بي 20 برو" اللذان حققا طلبًا قويًا طوال هذا الربع. كما قادت "هواوي" حصة السوق في الصين بنسبة 27% من الشحنات هناك، في حين لا يساهم سوق الهاتف المحمول في الولايات المتحدة بأي شيء تقريباً في نجاح "هواوي"، وذلك بسب المخاوف بشأن تجسس الحكومة الصينية، بحسب "البوابة العربية للأخبار التقنية".

وحافظت "سامسونغ" على مركز الصدارة، مع شحن 73 مليون وحدة. لكن الأرباع القليلة المقبلة ستكون مثيرة للاهتمام، حيث أعلنت الشركة هذا الأسبوع عن تراجع الطلب على هاتفها Galaxy S9 الرائد لذلك انخفضت مبيعاته، ولكن من المتوقع أن يتم كشف النقاب عن Galaxy Note 9 في 9 أغسطس الحالي، مما قد يساهم في زيادة نسبة المبيعات، لكن قد يتطلب الأمر شيئًا أكثر قوة من سامسونغ – مثل هاتف قابل للطي – لإعادة تنشيط اهتمام المستهلك مرة أخرى.