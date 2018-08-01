12 مليون دينار أرباح "كيبكو" النصف السنوية

تراجعت الأرباح الفصلية لشركة مشاريع الكويت القابضة " #كيبكو " بنسبة 29% لتصل إلى 6.4 مليون دينار.

وعزت الشركة انخفاض أرباحها إلى تراجع أرباح قطاعي العقارات والإعلام.

بينما انخفضت الأرباح نصف السنوية بنسبة 15% لتصل إلى 12 مليون دينار.

يذكر أن شبك #OSN إحدى الشركات التابعة لمجموعة كيبكو .

وحققت الإيرادات الإجمالية من العمليات في النصف الأول من العام ارتفاعاً بنسبة 7 في المئة، لتصل إلى 353.7 مليون دينار، بالمقارنة مع 330.7 مليون دينار خلال الفترة نفسها من العام 2017.

وبلغ مجموع الأصول المجمّعة 9.9 مليار دينار، بالمقارنة مع 10.3 مليار دينار في نهاية العام 2017.

وقال الرئيس التنفيذي لقطاع البنوك في الشركة، مسعود حيات، إنه رغم استمرار التحديات التي تفرضها البيئة الإقليمية على أنشطة "كيبكو"، إلا أنها نجحت في تحقيق أداء جيد نسبياً في الأشهر الستة الأولى من العام الحالي.

واعتبر تنويع المحفظة الاستثمارية أحد أهم ركائز استراتيجية كيبكو طويلة الأجل، وهي الاستراتيجية التي أثبتت مرة بعد أخرى أهميتها البالغة في الأداء الذي تحققه والمتانة التي تتمتع بها خلال مختلف الظروف الاقتصادية.