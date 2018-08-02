تراجع أرباح "الخدمات الأرضية" 8% لـ112.7 مليون ريال

تراجعت الأرباح الفصلية لـ #الشركة_السعودية_للخدمات_الأرضية إلى 112.72 مليون ريال، في الربع الثاني من 2018، مقابل 122.23 مليون ريال، في الفترة المقابلة من العام الماضي، بتراجع 7.78%، ومقابل أرباح 106.66 مليون ريال، في الربع السابق بنحو 5.68%.

وأرجعت #الخدمات_الأرضية انخفاض أرباحها لزيادة المصاريف التشغيلية بمقدار 57.8 مليون ريال والتي تعود بسبب أساسي إلى إقرار بدل غلاء المعيشة للموظفين اعتبارا من شهر يناير 2018، بالإضافة إلى زيادة بنود المصاريف التشغيلية الأخرى.

وشهدت المصاريف الإدارية والعمومية انخفاضا بمقدار 48 مليون ريال بسبب انخفاض المخصصات مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، إضافة إلى انخفاض دخل الشركة من الشركة الزميلة بمقدار 3 ملايين ريال وانخفاض عائدات الاستثمار بمقدار 1.5 مليون ريال.

وبلغت قيمة أرباح الشركة في النصف الأول من 2018، نحو 219.38 مليون ريال، مقابل 277.4 مليون ريال، في الفترة المقابلة من 2017، بتراجع 20.9%.