تراجع الأرباح الفصلية الأساسية وإيرادات سنتامين

أعلنت شركة #سنتامين لاستخراج الذهب، التي تتركز أعمالها على #مصر، اليوم الخميس تراجع أرباحها الأساسية الفصلية والإيرادات بفعل انخفاض الإنتاج وزيادة التكاليف.

وأبقت الشركة على هدف الإنتاج السنوي البالغ 505 آلاف إلى 515 ألف أوقية (أونصة) الذي أعلنته للمرة الأولى في مايو في الوقت الذي أدى فيه انخفاض جودة المعدن الخام بمنجم السكري في مصر إلى تراجع في توقعات الإنتاج وارتفاع تقديرات التكلفة.

وهبط سهم الشركة 28.8 %، منذ خفض هدف الإنتاج في مايو.

وقالت الشركة اليوم إنها تتوقع ارتفاعا كبيرا في الإنتاج في النصف الثاني من العام بفضل التحسينات المستمرة في جودة الخام المستخرج من منجم السكري.

وتراجعت الأرباح قبل الفائدة والضريبة والإهلاكات واستهلاك الديون إلى 45.8 مليون دولار في ربع السنة المنتهي 30 يونيو من 63.5 مليون قبل عام.

وانخفضت الإيرادات 18.1 بالمئة إلى 123.9 مليون دولار بفعل تراجع الإنتاج بنسبة 25.5 بالمئة في ذلك الربع.