شركة دور للضيافة توقع عقد تمويل إسلامي بـ300 مليون ريال

أعلنت #شركة_دور_للضيافة توقيع اتفاقية تمويل تورّق إسلامي مع البنك العربي الوطني بقيمة 300 مليون ريال، اليوم الخميس.

وقالت الشركة في بيان نشر على موقع #السوق_السعودية "تداول" إن مدة التمويل 8 سنوات تستمر حتى 01 أغسطس 2026م، مع فترة إتاحة لمدة سنتين بالإضافة لفترة سماح مدتها سنة من تاريخ توقيع الاتفاقية.

وتهدف الشركة من هذه الاتفاقية إلى تأمين تمويل عدد من مشاريع الشركة المخططة مسبقاً في جدة وينبع والأحساء توافقاً مع استراتيجيات الشركة التوسعية.

وتعتبر هذه الإضافة التمويلية تعزيزاً لعقود تمويل أخرى أبرمت خلال الفترة الماضية من قبل الشركة مع بنوك محلية.

وسيكون التمويل بضمان سند لأمر مقدّم من قبل شركة دور للضيافة.