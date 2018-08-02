محرك بحث من "غوغل" خصيصا للصين.. لكنه خاضع للرقابة!

استيقظ موظفو " #غوغل " يوم أمس على أخبار مفاجئة، إذ إن الشركة تعمل على تطوير محرك بحث خاضع للرقابة خصيصا للصين.

علما أن Google قامت بإغلاق محرك البحث في الصين عام 2010 بسبب محاولات الحكومة الصينية للحد من حرية التعبير على شبكة الإنترنت.

الجدير بالذكر أن الرئيس التنفيذي للشركة " Sundar Pichai " والذي شغل هذا المنصب منذ عام 2015، لم يخف رغبته في إعادة محرك البحث إلى الصين منذ أن تم تعيينه.

كما أنه وفي عهد " Pichai " استثمرت غوغل في الشركات الصينية، وجعلت من أولوياتها نشر تقنية الذكاء الاصطناعي للشركة في جميع أنحاء الصين.